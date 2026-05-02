Nocera Inferiore | controlli a tappeto sui velocipedi a tutela di pedoni e automobilisti

A Nocera Inferiore, la Polizia di Stato ha avviato un'operazione di controlli approfonditi sui velocipedi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti. L'intervento, coordinato dalle forze dell'ordine, ha coinvolto diverse zone della città e si inserisce in un più ampio piano di controlli sul territorio. L'attività ha portato all'identificazione di alcuni soggetti e alla verifica delle condizioni dei mezzi in circolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nocera Inferiore finalizzato al potenziamento della sicurezza urbana e alla tutela del decoro cittadino. L’operazione, condotta dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore in sinergia con personale della Polizia Municipale, ha visto l’impiego operativo di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Durante le attività di controllo in Piazza San Mauro, gli Agenti hanno fermato un veicolo con due persone a bordo. Dagli accertamenti effettuati tramite la banca dati SDI, entrambi sono risultati gravati da precedenti penali specifici in materia di stupefacenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore: controlli a tappeto sui velocipedi a tutela di pedoni e automobilisti Notizie correlate Cassino, controlli interforze a tappeto su automobilisti ed esercizi commercialiLe pattuglie si sono concentrate sia nel centro urbano che in prossimità dei principali snodi di ingresso e uscita dalla città Nelle ore scorse, la... Leggi anche: Controlli a tappeto sui trasporti merci in centro storico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Controlli su bici elettriche irregolari a Nocera Inferiore; Biciclette elettriche e monopattini, stretta della municipale in centro; Morte di un operaio 17enne in un’azienda di Nocera Inferiore, 6 indagati; Morte sul lavoro a Nocera Inferiore: cinque indagati per omicidio colposo. Nocera Inferiore, non si ferma all’alt dei Carabinieri: arrestato con cocainaStampa Il 25 aprile a Nocera Inferiore, i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un giovane, identificato con le iniziali D.C., con l’accusa di detenzione ... salernonotizie.it Primo Maggio a Nocera Inferiore: CGIL, CISL e UIL in piazza per lavoro dignitoso e sicurezzaStampa È il tema del lavoro dignitoso a segnare il Primo Maggio 2026, emblematico per il salernitano, un territorio attraversato da criticità profonde: sicurezza nei luoghi di lavoro, crisi industrial ... salernonotizie.it È stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore il 41enne rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri ad #Angri. L’uomo è arrivato in ospedale in condizioni critiche ed è stato immediatamente preso in carico da - facebook.com facebook