Cassino controlli interforze a tappeto su automobilisti ed esercizi commerciali

A causa di recenti segnalazioni di abusivi e irregolarità, le forze dell’ordine hanno condotto controlli intensi a Cassino. Nelle ultime ore, polizia, carabinieri e vigili urbani hanno verificato automobili e negozi lungo il centro cittadino. Sono stati fermati numerosi veicoli e ispezionati diversi esercizi commerciali, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero e la vendita di prodotti contraffatti. L’operazione ha coinvolto decine di agenti, che hanno pattugliato le strade principali e i quartieri più frequentati. La verifica prosegue anche nelle prossime ore.

Le pattuglie si sono concentrate sia nel centro urbano che in prossimità dei principali snodi di ingresso e uscita dalla città Nelle ore scorse, la città di Cassino è stata al centro di un'operazione straordinaria di controllo del territorio. L'intervento ha visto la collaborazione della Polizia di Stato – supportata dalle unità cinofile –, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Le pattuglie si sono concentrate sia nel centro urbano che in prossimità dei principali snodi di ingresso e uscita dalla città, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i reati predatori e lo spaccio di droga.