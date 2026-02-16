Controlli a tappeto sui trasporti merci in centro storico

Sabato mattina, la polizia municipale ha fermato numerosi camion e furgoni nel centro storico per controllare i documenti e le autorizzazioni, dopo aver notato un aumento di veicoli irregolari in zona. Durante i posti di blocco, gli agenti hanno verificato le targhe e le autorizzazioni di consegna, trovando alcune irregolarità che hanno portato a sanzioni immediate. Alcuni mezzi risultavano sprovvisti delle autorizzazioni necessarie, causando ritardi nelle consegne ai negozi della zona.

La polizia municipale interviene sul sovraccarico: sanzioni per oltre 2.000 euro. L'assessore Giorgio: "Verifiche necessarie per la sicurezza di tutti" L'operazione ha riguardato una decina di automezzi, tutti impiegati nel trasporto di generi alimentari (solidi e liquidi) destinati ai vari esercizi della zona. Nonostante il numero contenuto di mezzi fermati, le irregolarità riscontrate sono apparse subito piuttosto gravi. Al termine degli accertamenti sono state elevate 5 sanzioni amministrative. Nel dettaglio: 3 verbali nella fascia massima di sovraccarico, con sanzione da 431,00 euro e decurtazione di 4 punti dalla patente per ciascun conducente.