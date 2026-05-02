Nocera al setaccio | sequestri e sanzioni contrasto ai velocipedi irregolari

Lo scorso 30 aprile, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nocera Inferiore. L’intervento ha portato al sequestro di velocipedi irregolari e all’applicazione di sanzioni amministrative. L’obiettivo principale dell’operazione era migliorare la sicurezza urbana e mantenere il decoro cittadino attraverso controlli mirati e verifiche sul rispetto delle normative vigenti.

Polizia di Stato in azione, lo scorso 30 aprile, per un servizio straordinario di controllo del territorio a Nocera Inferiore finalizzato al potenziamento della sicurezza urbana e alla tutela del decoro cittadino. L’operazione, condotta dagli Agenti del Commissariato di Nocera Inferiore in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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