Arezzo in festa | sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione- Evento annullato su indicazione della questura di Arezzo

Arezzo avrebbe dovuto ospitare sabato 2 maggio un evento sportivo e di celebrazione, con una partita di Supercoppa di Serie C contro il Vicenza e una successiva manifestazione per festeggiare la promozione della squadra locale. L’iniziativa si sarebbe svolta allo Stadio “Città di Arezzo”, ma l’evento è stato annullato su disposizione della questura locale. La giornata avrebbe coinvolto tifosi e cittadini in un momento di festa e orgoglio sportivo.

La città si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’orgoglio amaranto. Domani, sabato 2 maggio, lo Stadio “Città di Arezzo” sarà il cuore pulsante di una doppia festa: prima la sfida di Supercoppa Serie C contro il Vicenza, poi la grande celebrazione per la promozione. Il programma prenderà il via alle 17:30 con il calcio d’inizio della gara ufficiale. Al termine dell’incontro, previsto intorno alle 19:30, spazio alla cerimonia di premiazione organizzata dalla Lega, un momento simbolico e molto atteso che vedrà la squadra salire sul palco per condividere il traguardo con i propri tifosi. Conclusa la premiazione, e dopo il deflusso parziale del pubblico – in particolare della tifoseria ospite – lo stadio riaprirà le porte per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare ai festeggiamenti.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione- Evento annullato su indicazione della questura di Arezzo Notizie correlate Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozioneLa città si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’orgoglio amaranto. Ombra, il servizio di scorta e sicurezza in occasione della promozione in Serie B della S.S. Arezzo CalcioArezzo, 27 aprile 2026 – Ombra, il servizio di scorta e sicurezza in occasione della promozione in Serie B della S. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione nell'Aretino: le cerimonie e gli eventi. La mappa; 25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori; Arezzo celebra l’81° Anniversario della Liberazione: il programma nel capoluogo e in tutta la provincia; Sabato 16 maggio al Teatro Petrarcaa torna il Cesalpino Festival. Arezzo in serie B: sabato 2 maggio prima la partita di Supercoppa e poi la festa allo stadioPrima la partita e poi la festa. Arezzo calcistica si prepara a vivere una giornata speciale. Sabato 2 maggio, lo Stadio Città di Arezzo sarà il cuore pulsante della festa amaranto: prima la sfida d ... corrierediarezzo.it Arezzo si prepara ad un'altra serata di festa: prima la Supercoppa, poi i festeggiamenti per la BPrima la sfida di Supercoppa Serie C con il Vicenza, poi la grande festa per la promozione in Serie B. Arezzo si prepara ad un'altra serata speciale,. tuttomercatoweb.com 10° Siena 9° Lucca 8° Verona 7° Trieste 6° Arezzo 5° Padova 4° Pistoia 3° Belluno 2° Bolzano Ecco la città italiana dove la vita costa di più facebook Dossier arbitri Arezzo: come si fa carriera e quanto si può incassare. Chi sono i più pagati x.com