In Inghilterra, la festa della mamma si celebra in modo diverso rispetto all’Italia, senza una data fissa ma nella quarta domenica di Quaresima. Ieri, domenica 15 marzo, alcune persone hanno deciso di passare il giorno allo stadio, tra queste un tifoso del Manchester United che ha detto:

(Adnkronos) – In Inghilterra la festa della mamma si trascorre. allo stadio. Ieri, domenica 15 marzo, cadeva la festività che celebra le madri, che Oltremanica, a differenza dell'Italia, non ha una data fissa ma si festeggia la quarta di domenica di Quaresima. In questo caso coincideva con la 30esima giornata di Premier League, un appuntamento. L'articolo Festa della mamma. allo stadio, tifoso United: “Scusa, è la mia prima partita” proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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