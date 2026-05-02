Nicole Mazzocato, ex partecipante di Uomini e Donne, si sposa dopo la proposta di matrimonio di Armando Anastasio, calciatore della Salernitana. La proposta è avvenuta durante il battesimo della figlia Aurora, e sono stati registrati momenti di emozione tra i presenti, accompagnati da applausi. La cerimonia si è svolta in un ambiente familiare, con amici e parenti che hanno assistito alla proposta e alle prime celebrazioni.

Nicole Mazzocato si sposa: la proposta di Armando Anastasio durante il battesimo della figlia Aurora tra emozione e applausi.. Un battesimo, una festa in famiglia e poi, all’improvviso, la scena che cambia tutto. La proposta di matrimonio a Nicole Mazzocato di Armando Anastasio è diventata realtà in un pomeriggio già speciale, trasformato in un momento indimenticabile. Mentre amici e parenti erano riuniti per celebrare la piccola Aurora, Armando Anastasio si è inginocchiato davanti a Nicole, anello alla mano. Un gesto semplice ma potente, che ha lasciato tutti senza parole. La proposta: il momento che sorprende tutti. È successo tutto in pochi istanti.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nicole Mazzocato, l’ex Uomini e Donne si sposa: Anastasio della Salernitana la sorprende al battesimo

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