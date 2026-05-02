La proposta davanti alla famiglia e il Sì | la ex di Uomini e Donne si sposa col calciatore

Una ex protagonista di Uomini e Donne si sposa con il suo fidanzato calciatore. La coppia ha annunciato l’intenzione di sposarsi, coinvolgendo anche le rispettive famiglie. La proposta di matrimonio è stata accolta con entusiasmo, e la notizia ha fatto rapidamente il giro dei social. I fan seguono con interesse i dettagli di questa unione tra due persone molto conosciute nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne presto all’alatare con il fidanzato calciatore. Fan impazziti per la coppia con una dichiarazione speciale che ha unito famiglia e sentimenti. L’ex volto del programma di Maria De Filippi e il compagno stavano celebrando il battesimo della loro bambina, un momento già di per sé importante, quando da parte di lui è arrivato un gesto inatteso che ha sorpreso tutti i presenti. Proprio durante il battesimo della loro piccola, davanti a parenti e amici riuniti per la festa, si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello ed è scattata la proposta di nozze. Lei è stata travolta dall’emozione quando lui le ha chiesto alla di sposarlo, trasformando la cerimonia in un doppio evento carico di significato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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