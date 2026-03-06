Uomini e Donne | un’altra coppia del trono over si sposa

Una coppia del trono over di Uomini e Donne si appresta a convolare a nozze. La notizia arriva dopo un gesto romantico compiuto nelle settimane successive a San Valentino. La coppia ha annunciato il matrimonio attraverso i canali ufficiali del programma, suscitando l’interesse dei fan. La coppia ha deciso di sposarsi nei prossimi mesi, confermando il legame instaurato nel programma.

Uomini e Donne torna a far parlare per un matrimonio imminente. Una coppia nata nel trono over  si prepara al grande passo, dopo un gesto romantico arrivato nelle settimane successive a San Valentino. Il cavaliere ha donato alla compagna un prezioso anello di fidanzamento, diventato subito il simbolo della loro unione. Sui social, intanto, i due continuano a mostrarsi affiatati tra dediche e momenti condivisi. Giovane coppia di U&D svela perché è andata dal ginecologo Uomini e Donne, Federica Clazzer e Guido Ricci: matrimonio e anello. I due ex protagonisti del trono over sono Federica Clazzer e Guido Ricci. La coppia è pronta al grande passo e si parla apertamente di matrimonio in vista. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

