Nico Gonzalez Juve l’Atletico Madrid vuole prendere l’argentino ad un prezzo più basso rispetto a quello concordato Ecco il piano dei Colchoneros

Nico Gonzalez Juve, l’Atletico vuole prendere l’attaccante ad un prezzo più basso rispetto a quello concordato. Le ultime novità. La Juve monitora con attenzione l’evoluzione del futuro di Nico González. Secondo quanto riportato da Matthijs Pog su X, l’ Atlético Madrid avrebbe infatti deciso di non esercitare l’opzione di riscatto fissata a 32 milioni di euro.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il club spagnolo ha concordato con Diego Simeone una gestione mirata del minutaggio per evitare che l’attaccante raggiunga il numero di presenze necessario a far scattare l’obbligo di acquisto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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