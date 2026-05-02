Next Generation Brindisi 2017 trionfo alla Calabria Cup | primo posto nella categoria Platinum

La squadra 2017 della Next Generation Brindisi ha vinto il primo posto nella categoria Platinum al 12° Torneo Internazionale “Calabria Cup”. La competizione si è svolta in Calabria, e il risultato rappresenta un ulteriore riconoscimento per il gruppo allenato da Stefano De Stradis. La vittoria si aggiunge ai successi di questa stagione, sottolineando il momento positivo della formazione brindisina.

BRINDISI - Ancora un successo di prestigio per la categoria 2017 della Next Generation Brindisi, che si aggiudica il primo posto nella categoria Platinum del 12° Torneo Internazionale “Calabria Cup”, confermando l’ottimo momento di crescita del gruppo allenato da mister Stefano De Stradis.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Calcio seconda categoria, il campionato emette il suo primo verdetto. Arcola Garibaldina in trionfo, fra San Lazzaro e Rebocco volata per il secondo postoE’ la giornata del trionfo per l’Arcola Garibaldina che al pentultimo turno di Seconda categoria, conquista la matematica promozione in Prima. Atletica, trionfo di Crippa alla maratona di Parigi: primo posto e record personaleParigi, 12 aprile 2026 – A trent’anni Yeman Crippa ha trovato il suo feeling definitivo con la maratona. Panoramica sull’argomento Si parla di: Calcio giovanile, trionfo alla Calabria Cup: la Virtus Francavilla Next Gen Brindisi conquista il primo posto; Palmieri Andrea - Scheda Arbitro. Next Generation: il 6 giugno a Brindisi il futuro della Senologia italiana a congressoL’Autorità portuale ospiterà lunedì 6 giugno Next Generation, il congresso scientifico dedicato alla Senologia italiana Il futuro della senologia italiana passerà dal congresso scientifico Next ... trmtv.it