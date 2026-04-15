Calcio seconda categoria il campionato emette il suo primo verdetto Arcola Garibaldina in trionfo fra San Lazzaro e Rebocco volata per il secondo posto

Nel campionato di seconda categoria, l'Arcola Garibaldina ha ufficialmente conquistato la promozione in Prima dopo la partita del penultimo turno. La squadra ha ottenuto la vittoria che le ha permesso di raggiungere la matematica certezza della promozione. Nel frattempo, tra San Lazzaro e Rebocco si disputa una sfida diretta per il secondo posto in classifica.

E’ la giornata del trionfo per l’Arcola Garibaldina che al pentultimo turno di Seconda categoria, conquista la matematica promozione in Prima. I ’garibaldini’ affrontavano la seconda in classifica Rebocco in una sorta di derby-spareggio giocato al Tanca, sede delle partite casalinghe di entrambe le squadre in lotta per la promozione. Il successo è andato al team di Giacomo Bertonati (nella foto) che ha battuto per 3-1 i viola di Ivano Pedretti: a firmare le reti della vittoria per l’Arcola Garibaldina Lepri, Maccarone e Fabrello, il momentaneo pareggio del Rebocco di Devoto su rigore. La sconfitta fa scivolare il Rebocco al terzo posto, scavalcato di un punto dal San Lazzaro Lunense che si impone per 2-1 al ‘Colombo’ di Beverino con la Polisportiva Monterosso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio seconda categoria, il campionato emette il suo primo verdetto. Arcola Garibaldina in trionfo, fra San Lazzaro e Rebocco volata per il secondo posto Calcio Seconda categoria. San Lazzaro ferma la capolista. Rebocco si avvicina alla vettaE’ il momento del Rebocco nel girone F di Seconda categoria: i viola del nuovo mister Ivano Pedretti battono con un netto 3-0 al Tanca il Romito... Calcio Seconda categoria. Sorpresa nel derby. Il Romito sconfigge la capolista ArcolaGiornata di sorprese in Seconda categoria a cominciare dal derby di Arcola vinto 2-1 dal Romito Magra sulla capolista Arcola Garibaldina, in...