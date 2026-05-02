Nepean | Marsh vince e i Liberal consolida il territorio

In un'elezione recente, il partito di governo ha subito una diminuzione del 10% dei voti, causando preoccupazioni all’interno del suo schieramento. Nel contempo, il partito di estrema destra ha conquistato un seggio superando la candidata indipendente. La vittoria si è verificata in un’area storicamente considerata un suo feudo, rafforzando così la sua presenza sul territorio.

? Cosa scoprirai Perché il calo del 10% dei voti mette in crisi i Liberal?. Come ha fatto One Nation a superare la candidata indipendente?. Chi dovrà gestire le tensioni interne dopo le dimissioni di Groth?. Quali carenze infrastrutturali hanno spinto gli elettori verso il voto di protesta?.? In Breve Marsh ottiene il 63,4% dei voti nel confronto diretto contro gli avversari.. Darren Hercus di One Nation registra il 24,7% dei voti primari.. Tracee Hutchison scivola al terzo posto con il 21,3% dei consensi.. Voto liberale in calo del 10% rispetto alle precedenti rilevazioni elettorali.. Anthony Marsh ottiene una vittoria decisiva nella ripartizione elettorale di Nepean, consolidando il posizionamento dei Liberal nel territorio della penisola di Mornington in vista delle consultazioni statali di novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nepean: Marsh vince e i Liberal consolida il territorio Notizie correlate Imoco domina Scandicci: vince 3-0 e consolida il primo posto in classificaIn una serata di vertice nel campionato di volley, due squadre di altissimo livello si sfidano al Pala BigMat di Firenze, offrendo una pagina intensa... Gioia Del Colle vince 3-0 contro Galatone e consolida il terzo posto in classificaUna prestazione convincente della gioia del colle volley si traduce in una vittoria netta contro il galatone, archiviata con un 3-0 che riflette una...