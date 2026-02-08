Imoco domina Scandicci | vince 3-0 e consolida il primo posto in classifica

Nella serata di ieri, l’Imoco Conegliano ha battuto facilmente Scandicci con un punteggio di 3-0. La squadra di coach Santarelli ha dominato in ogni set, mantenendo il primo posto in classifica. La partita si è giocata al Pala BigMat di Firenze, davanti a un pubblico appassionato. Imoco ha mostrato grande solidità e precisione, lasciando poche possibilità alle avversarie. Ora la corsa al titolo diventa sempre più interessante.

In una serata di vertice nel campionato di volley, due squadre di altissimo livello si sfidano al Pala BigMat di Firenze, offrendo una pagina intensa della Regular Season di serie A1 Tigotà. Il confronto tra Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci è stato emblematico per ritmo, tattica e livello di uomini in campo. prosecco doc a. carraro imoco conegliano contro savino del bene scandicci Nel sestetto di Conegliano, Daniele Santarelli opta per Wolosz al palleggio e Haak come opposto, con Gabi e Zhu in diagonale come schiacciatrici, Fahr e

