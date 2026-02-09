La Gioia del Colle conquista una vittoria netta contro il Galatone, chiudendo il match 3-0. La squadra ha giocato bene, mostrando sicurezza e determinazione. Con questa vittoria, si posiziona al terzo posto in classifica, consolidando la sua posizione in campionato.

Una prestazione convincente della gioia del colle volley si traduce in una vittoria netta contro il galatone, archiviata con un 3-0 che riflette una gestione efficace della gara nei momenti chiave. La squadra guidata da Racaniello ha imposto ritmo, qualità offensiva e solidità a muro, crescendo nel corso dei set grazie a protagonisti offensivi in grande spinta e a una costante capacità di lettura della fase di controllo del gioco. L’avvio vede Galatone avanzare con Giuliani e Padura Diaz e portarsi sull’1-3. Gioia del Colle prova a riaggiustare le cose con Milan, ma commette errori che permettono agli avversari di allungare fin oltre il 6-12, costringendo Racaniello a chiedere tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Gioia Del Colle vince 3-0 contro Galatone e consolida il terzo posto in classifica

