Juventus | Ederson rinforzo numero uno

La Juventus sta lavorando per mettere a posto il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo le fonti, ha scelto Ederson come rinforzo principale per rafforzare la squadra. La trattativa è ancora in fase di definizione, ma il club ha già deciso di puntare forte su questo obiettivo.

La Juventus ha individuato in Ederson il rinforzo numero uno per il centrocampo in vista dell'estate 2026. Il mediano brasiliano classe 1999, in forza all'Atalanta dal 2022, è finito in cima alla lista dei desideri bianconeri dopo aver impressionato per solidità, qualità nel palleggio e capacità di interdizione

