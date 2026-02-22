Marijuana e hashish nello zaino coppia di pusher arrestata a Napoli

Una coppia napoletana, di 57 e 49 anni, è stata fermata con dosi di marijuana e hashish nello zaino. La polizia ha scoperto le sostanze durante un controllo in strada, trovando anche alcune banconote di piccolo taglio. L’uomo, con precedenti specifici, e la compagna sono stati fermati dagli agenti dei Commissariati Dante e Vicaria-Mercato. La scoperta avviene in un quartiere frequentato da clienti abituali dello spaccio. La coppia è ora in attesa di ulteriori verifiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nascondevano nello zaino dosi di marijuana e hashish la coppia, un 57enne e una 49enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestati dagli agenti dei Commissariati Dante e Vicaria-Mercato. La coppia è stata bloccata nei pressi di un negozio, verosimilmente subito dopo la compravendita di una dose: l'uomo è stato trovato in possesso di 26 involucri di hashish, 11 di marijuana e di 195 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, la donna è stata trovata in possesso di 5 involucri di hashish, 2 di marijuana e di una banconota da 50 euro.