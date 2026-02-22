Nascondevano droga nello zaino | arrestata coppia a Napoli

Una coppia è stata arrestata a Napoli dopo essere stata trovata con droga nello zaino. La polizia ha trovato 1,54 kg di marijuana, 360 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Gli agenti hanno fermato i due durante un controllo di routine in centro città. La droga era nascosta tra gli oggetti personali, pronti per essere venduti. La scoperta ha portato all’arresto immediato dei sospetti. La vicenda prosegue con le verifiche sulle provenienze della sostanza.

Arrestata a Napoli una coppia trovata con droga nello zaino. Sequestrati 1,54 kg di marijuana, 360 grammi di hashish e 1.500 euro. Nascondevano dosi di marijuana e hashish nello zaino, ma sono stati fermati e arrestati dagli agenti dei Commissariati Dante e Vicaria-Mercato. In manette una coppia di napoletani, un 57enne – con precedenti di polizia anche specifici per detenzione ai fini di spaccio – e una 49enne. I due sono stati bloccati nei pressi di un negozio, verosimilmente subito dopo la compravendita di una dose. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriore sostanza stupefacente e materiale utile al confezionamento: La coppia è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

Marijuana e hashish nello zaino, coppia di pusher arrestata a Napoli

