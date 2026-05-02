Nei cieli di Toscana compare un grosso oggetto luminoso | molti avvistamenti

Nella sera del 1 maggio, diversi testimoni hanno segnalato un grande oggetto luminoso nei cieli toscani, visibile soprattutto dalla costa di Livorno e Massa. Numerosi avvistamenti sono stati registrati in tutta la regione, suscitando curiosità tra i residenti. Alcuni astronomi hanno ipotizzato che si possa trattare di detriti di un razzo, anche se non sono state confermate ufficialmente cause o provenienza dell’oggetto.

Accade nella serata del 1 maggio. Molte segnalazioni dalla costa, da Livorno e Massa. Si tratterebbe dei detriti di un razzo, secondo le ipotesi di alcuni astronomi. La sfera si è poi "disintegrata" lasciando una scia rossa .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nei cieli di Toscana compare un grosso oggetto luminoso: molti avvistamenti Notizie correlate Naomi Campbell nei file Epstein: il suo nome compare quasi 300 volte nei documentiEpstein inoltre avrebbe presentato Campbell a diverse minorenni per attirarle nella sua tela col miraggio di una carriera nel campo della moda. Nuovi avvistamenti di orsi a Polaveno e nei boschi della Valgrigna: “Monitoriamo tracce e spostamenti”Polaveno (Brescia) – Nuovi avvistamenti di orsi, probabilmente diversi tra di loro, a Polaveno e a Bienno, nei boschi della Valgrigna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nei cieli di Toscana compare un grosso oggetto luminoso: molti avvistamenti; Il meteo a Firenze e in Toscana per il ponte del 1° maggio: cieli sereni e temperature miti; L’elicottero rosso dell’Enel torna nei cieli della Maremma: al via i controlli aerei sulla rete elettrica; Toscana, weekend stabile e soleggiato: 25 aprile ottimo. La musica dei nibbi nei cieli della ToscanaNibbi reali e nibbi bruni in Maremma. La zona si è ripopolata grazie al lavoro del Centro Rapaci Minacciati, nell’ambito del progetto LIFE Save The Flyers(immagini di Guido Ceccolini) ... repubblica.it Terra Toscana è il nuovo settimanale di TVL dedicato a chi ama la nostra regione e le sue storie autentiche. In questa puntata parliamo di: - La tenuta di Valgiano: l'innovazione immersa nella bellezza. - Le nuove fronterie del settore forestale - Celebrata la gio - facebook.com facebook #meteo #Toscana: lungo fine settimana all'insegna dell'alta pressione e del tempo stabile. I venti attenueranno in serata e domani saliranno anche le temperature, anche se farà fresco al mattino. x.com