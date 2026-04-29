Nella zona di Polaveno e nei boschi della Valgrigna sono stati segnalati nuovi avvistamenti di orsi, con probabili differenze tra gli esemplari osservati. Le autorità stanno monitorando le tracce e gli spostamenti degli animali per verificare la situazione e raccogliere informazioni aggiornate sulla presenza dei plantigradi nella zona. Le segnalazioni sono state fatte da residenti e agricoltori locali.

Polaveno (Brescia) – Nuovi avvistamenti di orsi, probabilmente diversi tra di loro, a Polaveno e a Bienno, nei boschi della Valgrigna. Il più recente risale alle scorse notti a Bienno, dove l’orso è stato visto per due notti consecutive, come confermato dal comandante della Polizia Provinciale Dario Saleri, che ha spiegato che gli animali sono monitorati grazie alla presenza di fototrappole. Gli ultimi avvistamenti. A Polaveno e in Valtrompia un orso giovane è stato ripreso dalle fototrappole installate in un “punto pasturazione” per cinghiali a Sella Dell’Oca a Villa Carcina, in una zona particolarmente panoramica che divide la Valle Trompia dalla Franciacorta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi avvistamenti di orsi a Polaveno e nei boschi della Valgrigna: “Monitoriamo tracce e spostamenti”

Notizie correlate

“Orsi in letargo, lupi in piena attività: diversi gli avvistamenti in Trentino”Sono diversi gli avvistamenti di lupi in prossimità di boschi, centri abitati e aree agricole registrati nel mese di gennaio 2024.

Leggi anche: Orsi e lupi, presenze in tutta la provincia: la mappa (aggiornata) degli avvistamenti

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Presenza di orsi nel territorio bresciano: il Report della Polizia Provinciale; Avvistamenti ravvicinati, ma nessun problema. Danni tra pollai e capanni da caccia, report sugli orsi nel bresciano. Come in Trentino sono stati posizionati i cartelli; L’orso a spasso vicino alle case fra Polaveno e Sarezzo è guardato a vista: La paura c’è, ma lo teniamo sotto controllo; Lupi e orsi nel Bresciano: 25 i casi di danni causati dal primo, 89 le segnalazioni sul secondo.

Nuovi avvistamenti di orsi a Polaveno e nei boschi della Valgrigna: Monitoriamo tracce e spostamentiIl più recente risale alle scorse notti a Bienno, dove il plantigrado è stato visto per due notti consecutive, come confermato dal comandante della Polizia Provinciale Dario Saleri, che ha spiegato ch ... ilgiorno.it

Report 2025 su orsi e lupi nel Bresciano, pochi attacchi al bestiame, sempre verso animali non protettiNumerosi i rilievi fatti con fototrappole o attraverso il recupero di materiale biologico, con cui è stato possibile determinare dimensioni e dinamiche dei branchi e le nuove cucciolate. quibrescia.it

Lupi, orso e lince nel Parco dello Stelvio: nuovi avvistamenti tinyurl.com/4f5c3jmh - facebook.com facebook

Tartarughe azzannatrici a Ladispoli, nuovi avvistamenti: “Non avvicinatevi, sono pericolose” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com