NBA Playoff Lakers avanti | Houston ko e semifinale con Thunder

Nei playoff NBA, i Lakers si sono aggiudicati la vittoria contro i Rockets, portandosi sul 4-2 nella serie e assicurandosi l’accesso alle semifinali contro i Thunder. LeBron James ha guidato la squadra con una prestazione decisiva, contribuendo alla vittoria. A Est, invece, sono ancora in corso le sfide per definire le squadre che avanzeranno nella competizione.

LeBron trascina Los Angeles sul 4-2 contro i Rockets. A Ovest definito il quadro, a Est solo i Knicks chiudono: tre serie vanno a gara-7 I Los Angeles Lakers conquistano l’accesso alle semifinali della Western Conference chiudendo la serie sul 4-2 contro gli Houston Rockets. Il successo in trasferta per 98-78 evita la gara-7 e certifica la superiorità dei gialloviola. Protagonista assoluto LeBron James, autore di 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Importante anche il contributo di Rui Hachimura (21 punti) e Austin Reaves (15). Ai texani, privi di Kevin Durant, non basta la doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi di Alperen Sengun. I Lakers affronteranno ora gli Oklahoma City Thunder.🔗 Leggi su Sportface.it

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