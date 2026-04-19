Playoff NBA Lakers avanti su Houston Successi anche per Denver e New York

I playoff NBA sono iniziati con i primi risultati, con i Lakers che vincono contro Houston senza la presenza di Doncic. Denver si impone grazie a Jokic, mentre i Knicks conquistano una vittoria contro Atlanta. Questi incontri hanno aperto ufficialmente la fase a eliminazione diretta della post-season.

Gara-1 sorride ai gialloviola senza Doncic. Jokic trascina Denver, Knicks solidi contro Atlanta. Partono con il piede giusto i Playoff NBA 2026 per i Los Angeles Lakers, che battono 107-98 gli Houston Rockets in gara-1 del primo turno, sfruttando il fattore campo nonostante l’assenza dell’infortunato Luka Doncic. LeBron James sfiora la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, mentre Luke Kennard si prende la scena con 27 punti tirando con il 69%. Bene anche DeAndre Ayton, autore di 19 punti e 11 rimbalzi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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