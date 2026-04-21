Nba Playoff highlights | Mitchell trascina i Cavs vincono T' Wolves e Hawks

Nella notte dei playoff NBA, Donovan Mitchell ha guidato i Cavs alla vittoria contro i Raptors, segnando 30 punti e portando la serie sul 2-0. I T'Wolves e gli Hawks hanno invece ottenuto successi nelle rispettive partite, contribuendo a definire gli esiti delle prime fasi dei playoff. Le gare continuano a tenere alta l’attenzione degli appassionati, con incontri tra squadre in cerca di qualificazione.

Altra notte di playoff in Nba, con Donovan Mitchell che trascina i Cavs sul 2-0 nella serie contro i Raptors, mettendo a referto 30 punti. Vittoria in volata per Hawks e Timberwolves, che battono rispettivamente Knicks e Nuggets. Grande serata per il futuro azzurro Donte DiVincenzo, che si prende anche i complimenti del compagno di squadra Anthony Edwards dopo i 16 punti segnati. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba Playoff highlights: Mitchell trascina i Cavs, vincono T'Wolves e Hawks Notizie correlate NBA, ad Est vittoria preziosa per i Knicks. Mitchell trascina i Cavs con 42 puntiNew York (Stati Uniti), 25 marzo 2026 – Si fa sempre più accesa la lotta per le prime posizioni di Eastern Conference, dietro ai Detroit Pistons che... NBA, playoff: blitz di T-Wolves e Hawks che vanno sull'1-1 si prendono il fattore campoNew York (Stati Uniti), 21 aprile 2026 - Dopo il colpo degli Orlando Magic sul campo dei Detroit Pistons entrati da primi nel tabellone playoff di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: NBA, 30 punti di Donovan Mitchell contro Toronto; NBA Playoff 2026: programma, orario italiano, dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Basket; PLAYOFF NBA – Mitchell è inarrestabile! I Cavaliers piegano i Raptors 126-113 in Gara 1; Minnesota rimonta da -19 a Denver, Atlanta da -14 a New York. Cleveland vola. NBA playoff highlights: Mitchell trascina i Cavs, vincono T'Wolves e HawksGli highlights della notte Nba, in cui vincono anche Cavs e Hawks ... msn.com Playoff NBA, i risultati della notte: T’Wolves e Hawks pareggiano la serie, dominio CavsLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: T’Wolves e Hawks pareggiano la serie, dominio Cavs ... sport.sky.it NBA Playoff 2026: la programmazione di Sky Sport e NOW @Sportando x.com Dall'infortunio al tendine d'Achille al ritorno in campo ai Playoff: Jayson Tatum è tornato a brillare, rispondendo presente con 25 punti, 11 rimbalzi e 7 assist nella vittoria per 123-91 dei Boston Celtics sui Philadelphia 76ers in Gara-1. #cronachedibasket #nba facebook