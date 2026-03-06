Basket i risultati della notte NBA 6 marzo | cadono Lakers e Pistons vittorie per Spurs e Warriors

Nella notte italiana si sono disputate nove partite di NBA, con i Lakers e i Pistons sconfitti e i Spurs e i Warriors vincenti. La stagione 2025-2026 prosegue in attesa dei play-in e dei playoff, mentre le classifiche a Est e Ovest sono state aggiornate dai risultati di questa giornata. La competizione tra le squadre continua a muoversi sui vari campi.

Prosegue in attesa dei play-in e dei playoff la lunga stagione dell‘NBA 2025-2026. Nella notte italiana sono andate in scena nove partite che hanno nuovamente modificato la classifica ad Est ed Ovest. Primo risultato del turno è stata la vittoria al fotofinish degli Orlando Magic (33-28), abili a superare per 115-114 i Dallas Mavericks (21-41), ormai in caduta libera dopo cinque ko di fila. Grande protagonista del match Klay Thompson con 24 punti a referto. Blitz esterno degli Utah Jazz (19-44) che superano i Washington Wizards (16-46) per 112-122. Jazz che tornano così alla vittoria ed inguaiano ancora di più la condizione dei Wizards. Airious Bailey è l’MVP del match con 32 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

