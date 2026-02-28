Basket i risultati della notte NBA 28 febbraio | Oklahoma batte Denver dopo un overtime non sbagliano Knicks e Pistons

Nella notte NBA del 28 febbraio, Oklahoma ha vinto contro Denver dopo un overtime, mentre i Knicks e i Pistons hanno ottenuto vittorie sicure nelle rispettive partite. La regular season 2025-2026 prosegue senza sosta con numerosi incontri, avvicinandosi alle fasi decisive delle classifiche sia ad Est che ad Ovest. Le partite si sono svolte senza particolari incidenti o sorprese.

Non si ferma la regular season dell'NBA 2025-2026 che continua a proporre numerosi match. Ci avviciniamo pian piano alle partite che contano per le posizioni finali delle classifiche ad Est e ad Ovest. Nella notte italiana, si sono disputati altre cinque partite. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. Il programma si è aperto con la vittoria, dopo un overtime, dei Detroit Pistons (44-14) abili a sconfiggere i Cleveland Cavaliers (37-24) per 122-119 in uno dei match più attesi della notte. Settima vittoria in otto gare per i Pistons che torvano in Jalen Duren il miglior marcatore con 33 punti e 16 rimbalzi. Per i CAVS arriva il secondo ko di fila, nonostante il grande equilibrio e la tripla sul ferro di Mobley che poteva regalare un altro overtime.