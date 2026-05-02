L' invito di Pasquale Natuzzi jr a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori Inqualificabile

Un episodio ha suscitato polemiche in relazione a una manifestazione dei lavoratori di un'azienda del settore arredamento. Un rappresentante dell'azienda ha inviato un messaggio a una politica, che aveva partecipato alla protesta, definito in modo offensivo. La vertenza coinvolge centinaia di dipendenti e si inserisce in un contesto di crisi aziendale che ha portato all'intervento delle istituzioni per tentare di trovare una soluzione.

La vertenza Natuzzi è complicatissima, riguarda un’azienda e centinaia di lavoratori, riguarda anche interventi delle istituzioni per provare a uscire dalla situazione critica. Elly Schlein, segretaria nazionale del partito democratico, insieme ad altri esponenti era a Santeramo in Colle, alla vigilia del Primo Maggio, per manifestare con i lavoratori. Oggi Pasquale Natuzzi junior ha diffuso nel social network questo. In italiano quella scritta significa “Siediti su una scatola di ricci di mare”. Immagini questo signore se in un momento di particolare bisogno di quell’azienda, venisse data a lui una risposta così. L'articolo L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori Inqualificabile Notizie correlate Schlein ai lavoratori Natuzzi: ‘ è fondata sul lavoro? Cosa sapere Elly Schlein presidia i 1800 lavoratori Natuzzi a Santeramo in Colle contro la delocalizzazione. Schlein al presidio vertenza Natuzzi di Santeramo: "Lavoratori non paghino scelte aziendali"La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha preso parte al presidio di protesta dei lavoratori delle aziende Natuzzi a Santeramo in Colle... Una raccolta di contenuti Si parla di: Vertenza Natuzzi, la Regione sollecita il dialogo: Servono soluzioni concrete. La gaffe di Pasquale Natuzzi junior su Elly SchleinUna indegna caduta di stile. Il Pd pugliese condanna senza mezzi termini il post pubblicato sui social dal figlio dell'imprenditore pugliese ... rainews.it Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: «Siediti su una scatola di ricci di mare». La replica del Pd Puglia: «Post indegno»Dopo la visita a Santeramo della segretaria del Pd per la vertenza Natuzzi. In gioco 1.800 posti di lavoro tra cassa integrazione e delocalizzazione, il Pd chiede rispetto e confronto ... lagazzettadelmezzogiorno.it