Nasconde cadavere della compagna nel congelatore per 3 anni e si sostituisce alla donna | la scoperta in Uk

Un uomo di 65 anni nel Regno Unito ha ammesso di aver nascosto il corpo della compagna, una donna di 64 anni, nel congelatore per tre anni, ma ha negato di averla uccisa. Durante questo periodo, ha falsificato documenti e dichiarazioni, aprendo conti, carte e finanziamenti a suo nome. L’uomo è stato arrestato dopo la scoperta della presenza del cadavere e delle attività fraudolente portate avanti nel tempo.

Il 65enne ha ammesso di aver nascosto il corpo della 64enne per anni ma ha negato di averla uccisa. Nel corso degli anni ha falsificato documenti e dichiarazioni aprendo a suo nome conti, carte e finanziamenti prima di essere arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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