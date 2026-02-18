Cadavere di donna nell’ex sede del Cnr | Scandicci la tragica scoperta Le indagini

Una donna è stata trovata senza vita nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, un fatto che ha sconvolto la comunità locale. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando passanti hanno segnalato un corpo riverso a terra. Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto e hanno avviato le indagini per stabilire le cause del decesso. La donna, di circa 40 anni, non aveva documenti con sé. La zona è stata subito isolata per permettere i rilievi necessari.

Scandicci (Firenze), 18 febbraio 2026 – Un cadavere di una donna è stato rinvenuto all'interno dell'area dell'ex Cnr di Scandicc i. Sul posto i carabinieri, con la scientifica, ed il magistrato Alessandra Falcone. L'area, che sorge in prossimità del centro cittadino, è stata recintata con l'ausilio della polizia municipale di Scandicci. Tanti curiosi assistono alle operazioni: vicino a questa zona, seppur in stato di abbandono, dove anche in passato si sono verificati episodi di criminalità, ci sono scuole e un parco frequentato.