Nasce ' Pietro' s race' il primo videogioco ambientato tra i vicoli di Ischitella e il paesaggio del Gargano
Il 7 maggio viene presentato il primo videogioco ambientato tra i vicoli di Ischitella e il paesaggio del Gargano. Si intitola Pietro’s Race ed è un endless runner in versione bidimensionale. Il gioco può essere scaricato gratuitamente su qualsiasi smartphone, senza bisogno di installazione. Ischitella, comune di circa 4.000 abitanti, si affaccia su questa novità digitale che riprende le immagini del territorio locale.
Un borgo che si racconta nel linguaggio del futuro. Ischitella, comune di circa 4.000 abitanti nel cuore del Gargano, presenta il 7 maggio il proprio primo videogioco: Pietro’s Race, un endless runner bidimensionale liberamente scaricabile su qualsiasi smartphone, senza installazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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