Un videogioco ambientato a scuola | il progetto degli studenti

Gli studenti della quarta classe dell'Itis IIS Città di Sansepolcro hanno sviluppato un videogioco ambientato nei locali della loro scuola. Il progetto è stato realizzato sotto la guida dell'insegnante Andrea Tavernelli, utilizzando il software Unity per creare le dinamiche di gioco. Il risultato permette di esplorare virtualmente l'edificio scolastico attraverso un'esperienza interattiva e coinvolgente, frutto del lavoro di ragazzi e insegnante.

I ragazzi della classe quarta Itis – IIS Città di Sansepolcro, guidati dal loro insegnante Andrea Tavernelli, hanno realizzato un videogioco che presenta come scenario i locali della loro scuola, utilizzando, per la creazione delle dinamiche del gioco stesso, lo strumento Unity. L'ambientazione è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Margherita Hack torna in animazione: il progetto degli studenti? Cosa sapere Presentazione cortometraggio su Margherita Hack giovedì 30 aprile alla Biblioteca Stelio Crise di Trieste. Riposto, studenti europei in residenza per un progetto sul benessere a scuolaL’Istituto di istruzione superiore “Amari Rizzo Pantano” ha accolto in questi giorni tre delegazioni di studenti europei provenienti dal Lussemburgo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuraghi e domus de janas nel videogame ideato in Sardegna; Macbeth videogioco teatro shakespeare - Milano; Skull Horde – Recensione; Clair Obscur compie un anno e il mercato non è più lo stesso. Un videogioco ambientato a scuola: il progetto degli studentiI ragazzi della classe quarta Itis – IIS Città di Sansepolcro, guidati dal loro insegnante Andrea Tavernelli, hanno realizzato un videogioco che presenta come scenario i locali della loro scuola, util ... arezzonotizie.it Esce Encryption, gioco per playstation ambientato nella Matera devastata dai cambiamenti climaticiSi chiamerà Encryption e sarà un horror adventure in salsa materana che rappresenterà la prima fatica videoludica di Digital Lighthouse, entertainment, media e software house interamente lucana. bari.repubblica.it Prime Video propone tre titoli interessanti: un sequel ambientato nel dopoguerra, un horror basato su un videogioco e un thriller fantascientifico. https://cinema.everyeye.it/notizie/3-film-recuperare-assolutamente-prime-video-settimana-874476.htmlutm_ter - facebook.com facebook Torna Comicon Napoli con 480 ospiti, anche nel segno dello Spazio e della Pace. Dal 30 aprile fumetto, cinema, videogame. In mostra un gioco ambientato a Gaza #ANSA x.com