Brad Pitt è di nuovo Cliff Booth nel teaser dello spin-off diretto da David Fincher

Durante il Super Bowl Netflix ha mostrato il primo trailer di “Le avventure di Cliff Booth”, lo spin-off diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino. Nel video si vede Brad Pitt tornare a interpretare il personaggio di C'era una volta a Hollywood, il stuntman Cliff Booth, che gli è valso un Oscar. Il film arriverà sulla piattaforma in un momento ancora da definire.

Durante il Super Bowl, Netflix ha lanciato un trailer a sorpresa del sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’.

Le riprese dello spinoff con Brad Pitt si sarebbero concluse senza clamore, secondo fonti ufficiali.

