Narges Mohammadi sta male serve trasferimento immediato a Teheran

Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace di 54 anni, è stata trasferita ieri dal carcere in ospedale a causa di problemi cardiaci. Attualmente si trova in condizioni che non sono considerate stabili. La richiesta delle sue difese è quella di un trasferimento immediato a Teheran. La donna è detenuta in Iran e la sua salute è monitorata in ospedale.

(Adnkronos) – Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, 54 anni, trasferita ieri dal carcere in ospedale per problemi cardiaci, "resta in condizioni che non sono stabili". E' la denuncia rilanciata via X dalla Fondazione che porta il suo nome, che ricorda che "attualmente è ricoverata nell'unità di terapia intensiva coronarica in un ospedale della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Narges Mohammadi in ospedale: svenimenti in carcere e salute critica? Cosa sapere Narges Mohammadi trasferita in ospedale nel nord-ovest dell'Iran dopo due svenimenti nel carcere di Zanjan. Iran’s Nobel winner Narges Mohammadi faces a new prison term of more than seven yearsMohammadi, 53, was on a week-long hunger strike that ended on Sunday, the Narges Foundation said in a statement. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi trasferita in ospedale per problemi di salute; La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, è ricoverata in terapia intensiva; Crisi cardiaca per la Nobel Narges Mohammadi; Iran, Metsola: Rilascio immediato di Mohammadi e Sotoudeh. La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, è ricoverata in terapia intensivaNarges Mohammadi, l’attivista iraniana per i diritti umani che nel 2023 vinse il Premio Nobel per la Pace, è stata portata in un ospedale di Zanjan, dove si trovava in carcere, dopo aver perso conosce ... ilpost.it Narges Mohammadi, premio Nobel, trasferita in ospedale per grave peggioramentoLa Nobel per la pace Narges Mohammadi trasferita in ospedale, la sua fondazione denuncia un 'catastrofico peggioramento' delle condizioni ... it.blastingnews.com Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana, è stata trasferita d'urgenza dal carcere di Zanjan a un ospedale nel nord-ovest dell'Iran a seguito di un "catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute", secondo quanto riferito dalla fondazion - facebook.com facebook La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, è ricoverata in terapia intensiva x.com