Narges Mohammadi in ospedale | svenimenti in carcere e salute critica

Narges Mohammadi è stata portata in ospedale nel nord-ovest dell'Iran dopo aver avuto due svenimenti nel carcere di Zanjan. La donna si trova in condizioni di salute considerate critiche e si trova sotto cure mediche. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, considerando la sua situazione all’interno del penitenziario. Finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla diagnosi o sulle cure in corso.

? Cosa sapere Narges Mohammadi trasferita in ospedale nel nord-ovest dell'Iran dopo due svenimenti nel carcere di Zanjan.. La premio Nobel per la pace ha subito un infarto a marzo dopo 140 giorni di detenzione.. Narges Mohammadi è stata trasferita d’urgenza in una struttura ospedaliera nel nord-ovest dell’Iran dopo due improvvisi svenimenti avvenuti all’interno del carcere di Zanjan. La situazione clinica della premio Nobel per la pace ha subito un peggioramento drastico, rendendo impossibile la gestione medica nel luogo di detenzione. Il quadro sanitario della detenuta appare estremamente delicato secondo quanto riferito dalla fondazione che porta il suo nome.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Narges Mohammadi in ospedale: svenimenti in carcere e salute critica Notizie correlate Iran, Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere(Adnkronos) – Non c'è pace per Narges Mohammadi, attivista iraniana vincitrice del premio Nobel per la pace del 2023. Narges Mohammadi grave in carcere, possibile attacco cardiaco: appello del marito per il rilascio(Adnkronos) – Cresce l’allarme internazionale per Narges Mohammadi, la Premio Nobel per la Pace che sarebbe in gravi condizioni nella prigione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi trasferita in ospedale per problemi di salute; Iran, Narges Mohammadi in ospedale; Il premio Nobel per la pace Mohammadi trasferita in ospedale in un pessimo stato di salute; Narges Mohammadi, premio Nobel, trasferita in ospedale per grave peggioramento. Narges Mohammadi, premio Nobel, trasferita in ospedale per grave peggioramentoLa Nobel per la pace Narges Mohammadi trasferita in ospedale, la sua fondazione denuncia un 'catastrofico peggioramento' delle condizioni ... it.blastingnews.com La premio Nobel Mohammadi trasferita in ospedale per problemi di salute(ANSA) - ROMA, 01 MAG - La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, è stata trasferita in ospedale nel nord-ovest dell'Iran a causa del peggioramento delle sue condi ... corrieredellosport.it La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi trasferita in ospedale per problemi di salute. La sua fondazione: "Catastrofico peggioramento dopo 140 giorni di negligenza medica" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi trasferita in ospedale per problemi di salute. La sua fondazione: "Catastrofico peggioramento dopo 140 giorni di negligenza medica" #ANSA - facebook.com facebook