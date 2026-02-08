la premio nobel per la pace narges mohammadi condannata a sei anni in iran

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran. La notizia è stata comunicata dal suo avvocato, che ha confermato la sentenza. La condanna arriva in un momento difficile per l’attivista, già nota per le sue battaglie sui diritti umani.

Roma – La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran: lo ha reso noto il suo avvocato, Mostafa Nili. Narges Mohammadi, Nobel per la Pace 2023 La condanna a Narges Mohammadi è stata decretata da un tribunale iraniano, Il reato contestatole, ha spiegato l’avvocato Nili all’Afp, è di "associazione e collusione per commettere reati", una sorta di accusa di cospirazione. Oltre ai sei anni di carcere, la pena prevede anche un divieto di espatrio valido per due anni. Chi è Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023: leader del movimento ‘Donna, vita, libertà’ e icona della resistenza civile in Iran Il legale di Mohammadi ha precisato che la premio Nobel ha ricevuto inoltre una condanna a un anno e mezzo di prigione per attività di propaganda, con obbligo di dimora per due anni nella città di Khosf, nella provincia orientale del sud Khorasan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace del 2023, è stata condannata a sei anni di carcere.

Narges Mohammadi, attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata durante una cerimonia funebre a Mashhad.

Ultime notizie su Narges Mohammadi

