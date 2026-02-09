Iran | la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata ad altri sei anni di carcere
La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi torna in carcere in Iran. Dopo aver passato quattro anni dietro le sbarre, è stata condannata a scontare altri sei anni di prigione e non potrà lasciare il paese per due anni. La sentenza si aggiunge alle difficoltà di una donna che continua a lottare per i diritti umani nel suo paese.
Il premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, tornata in carcere a dicembre dopo quattro anni di reclusione, è stata condannata a scontare altri sei anni di carcere e al divieto di lasciare l’Iran per due anni. L’attivista, ha spiegato il suo avvocato Mostafa Nili attraverso la Fondazione Narges Mohammadi, è stata condannata a sei anni per “associazione a delinquere e collusione per commettere altri reati contro la sicurezza nazionale”. In un altro caso, ha aggiunto il legale, la 52enne ha subito una un’altra condanna a 18 mesi di reclusione per “attività di propaganda”. Le pene detentive però, secondo la legge iraniana, non possono essere scontate consecutivamente. 🔗 Leggi su Tpi.it
