narcotizza il marito e lo evira arrestata bengalese

Una donna di origini bengalesi è stata arrestata dopo aver narcotizzato il marito e avergli amputato un arto. L’uomo, di 41 anni, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno chiamato il 118. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e portare in ospedale l’uomo, mentre gli agenti hanno fermato la donna. La vicenda si è svolta in una zona residenziale, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Ha evirato il marito: ora lei, 35 anni, è in carcere a Salerno, lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore È quanto accaduto nel pomeriggio del Primo maggio ad Angri, città dell’Agro Nocerino Sarnese. I protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia del Bangladesh. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione di quanto accaduto. Il sospetto è che l’uomo sia stato prima narcotizzato in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. Successivamente, mentre dormiva, è stato evirato dalla 35enne che gli ha provocato un taglio netto ai genitali.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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REALMENTE ACCADUTO: IN CAMPANIA A NOCERA INFERIORE UNA DONNA NARCOTIZZA ED EVIRA IL COMPAGNO

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