Napoli un altro passo verso la Champions | gli azzurri pareggiano a Como e blindano la qualificazione

Il Napoli ha ottenuto un pareggio sul campo del Como, garantendosi matematicamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partita si è conclusa con un risultato che permette agli azzurri di mantenere saldo il posizione in classifica, portando avanti il cammino nella competizione europea. Con questo risultato, la squadra si assicura la possibilità di partecipare alla fase più importante del torneo internazionale.

Il Napoli conquista un buon punto sul campo del Como e blinda la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri mantengono invariate le distanze dai lariani, ma ora con una partita in meno. Al Sinigaglia finisce 0-0, ma le emozioni non mancano. Nella prima frazione sono i padroni di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Napoli fuori dalla Champions e con il mercato bloccato

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