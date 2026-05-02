Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro

A Napoli si è verificato nuovamente il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Alle 17.03, sul sagrato della cattedrale, è stato mostrato un fazzoletto bianco che indica che il sangue si è sciolto. L'evento si ripete periodicamente come da tradizione religiosa. La comunità si è riunita per assistere alla manifestazione, che si ripete senza variazioni apparenti.

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Si ripete l’evento della liquefazione del sangue di San GennaroTempo di lettura: < 1 minuto Si è ripetuto l’evento della liquefazione del sangue di San Gennaro.

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