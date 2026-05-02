Napoli si conferma capitale degli eSports al Comicon Elia | Accoglienza straordinaria

Al Comicon di Napoli si è appena conclusa la sesta stagione della eSerie A Goleador, con il Como Gaming Club che si è aggiudicato il titolo di campione d’Italia 2026. La competizione, dedicata ai giochi elettronici, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e atleti, tra cui il noto Pro Player Anders Vejrgang. La manifestazione ha attirato un gran numero di spettatori, confermando la capitale partenopea come centro centrale degli eSports italiani.

Si è conclusa al Comicon di Napoli la sesta stagione della eSerie A Goleador. A trionfare come Campione d’Italia 2026 è il Como Gaming Club, trascinato dalle giocate del Pro Player Anders Vejrgang. A sfidarsi all'EA Sports Fc 26 i team esports di 16 Club della massima divisione di calcio italiana.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Comicon Napoli presenta Pop Wave – COMICON for PalestineIn occasione di COMICON Napoli, eventi e iniziative per una Palestina che disegna, crea, si racconta e soprattutto vive e resiste attraverso il... Sono aperte le iscrizioni per i Comicon Vision Awards, che si terranno al prossimo Comic Con di NapoliPer la prima volta, all’interno del prossimo Comic Con di Napoli si terranno i Comic Visions Awards, dove tutti i creativi possono portare i propri... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli Città Danzante, mercoledì in piazza del Plebiscito la seconda edizione dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport; Napoli capitale dell’urologia: al Pascale il congresso che disegna il futuro della chirurgia mini-invasiva; Ebbra di luce e colori: Napoli celebra il Maggio dei Monumenti; JLL Italia: 3,5 miliardi di investimenti nel primo trimestre 2026. Tatuaggi NapoliNapoli si conferma capitale internazionale della cultura urban e dell'arte sulla pelle. Dal 29 al 31 maggio, la Mostra d’Oltremare ospiterà la terza edizione della Napoli Tattoo Expo, una convention ... cronachedellacampania.it Napoli Capitale dello Sport 2026: siglata targa d'argentoNapoli ha ufficialmente dato il via all’anno in cui sarà Capitale europea dello Sport 2026. La cerimonia di firma della targa d’argento e la consegna delle bandiere, che sventoleranno sui principali ... it.blastingnews.com Como e Napoli chiudono il primo tempo a reti inviolate #ComoNapoli 0-0 x.com Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook