Sono aperte le iscrizioni per i Comicon Vision Awards che si terranno al prossimo Comic Con di Napoli
Sono aperte le iscrizioni per i Comicon Vision Awards, che si svolgeranno durante il prossimo Comic Con di Napoli. Per la prima volta, all’interno dell’evento si terranno i Comic Visions Awards, un’occasione per i creativi di presentare i propri cortometraggi e competere per diversi premi. L’iniziativa mira a coinvolgere artisti e appassionati del settore.
Per la prima volta, all’interno del prossimo Comic Con di Napoli si terranno i Comic Visions Awards, dove tutti i creativi possono portare i propri corti, con la possibilità di vincere premi. Come è strutturato questo concorso e che regolamento bisogna rispettare? Nessun problema e nelle prossime righe spiegheremo tutto per filo e per segno. Comicon Vision Awards – ©Comic Con Napoli COMICON Napoli 2026 accende i riflettori sulla creatività visiva con i COMICON Visions Awards, un progetto che offre nuove opportunità dedicate a cinema, animazione, contenuti digitali. COMICON Visions Awards, quest’anno alla sua prima edizione, nasce per valorizzare nuove forme narrative, linguaggi pop e professionalità artistiche emergenti e affermate, mettendo in dialogo fumetto, cinema, animazione, gaming e cultura digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Sono aperte le prevendite per il prossimo COMICON 2026 di Bergano, che si prospetta stellareL’edizione 2026 del COMICON di Bergamo sarà ricca di ospiti e di eventi che non bisogna, assolutamente, perderli, di cui oggi sono aperte...
Le iscrizioni restano aperte fino al 15 gennaio prossimoProseguiranno fino a giovedì 15 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027, per i bambini e le bambine...