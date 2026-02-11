Comicon Napoli presenta Pop Wave – COMICON for Palestine

A Napoli, il Comicon dedica quest’anno un’area speciale a “Pop Wave – COMICON for Palestine”. Durante l’evento, si sono svolte mostre, proiezioni e incontri per mettere in luce come la cultura pop possa raccontare e sostenere la resistenza di una Palestina che si esprime attraverso fumetti, film e giochi. Gli appassionati hanno avuto l’opportunità di scoprire storie e testimonianze di un popolo che, tra arte e creatività, cerca di farsi ascoltare e di mantenere viva la propria identità.

In occasione di COMICON Napoli, eventi e iniziative per una Palestina che disegna, crea, si racconta e soprattutto vive e resiste attraverso il fumetto, il gioco, il cinema. COMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine: un "programma nel programma" di COMICON Napoli (30 aprile - 3 maggio) con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, laboratori, eventi. Una vera e propriaondata di attività che attraverso il fumetto, il gioco e il cinema accenderanno i riflettori di COMICON sulla causa palestinese, raccontandone alcune straordinarie energie creative, per ribadire un messaggio importante: la forza dell'arte come strumento di espressione e persino di resistenza da parte di un popolo che vive il tragico rischio della cancellazione globale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Comicon Napoli presenta Pop Wave – COMICON for Palestine Approfondimenti su COMICON Napoli Fumetti, a Comicon Napoli arrivano Makoto Yukimura e Caparezza A Comicon Napoli arrivano due grandi ospiti, Makoto Yukimura e Caparezza. Comicon 2026 a Napoli, il magister sarà Leo Ortolani Inizia oggi la preparazione per Comicon 2026 a Napoli, con Leo Ortolani annunciato come magister della manifestazione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su COMICON Napoli Argomenti discussi: Il COMICON Napoli dedica un ciclo di eventi alla Palestina; Napoli, Comicon presenta Pop Wave for Palestine: arte, fumetto e gioco come resistenza; Pop Wave – COMICON for Palestine: arte, fumetto e gioco per raccontare la Palestina; COMICON Napoli dedica un progetto speciale alla Palestina tra fumetto, cinema e gioco. Napoli, Comicon presenta Pop Wave for Palestine: arte, fumetto e gioco come resistenzaCOMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine: un programma nel programma di COMICON Napoli (30 aprile - 3 maggio) con ospiti arabi e dalla Palestina, ... ilmattino.it COMICON presenta: Pop Wave – Comicon for PalestineCOMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine: un programma nel programma di COMICON Napoli (30 aprile - 3 maggio) con ospiti arabi e dalla Palestina, ... napolivillage.com Durante COMICON Napoli 2026, dal 30 aprile al 3 maggio, prende forma Pop Wave – COMICON for Palestine, un’iniziativa culturale che porta ospiti, mostre e attività dedicate alla creatività palestinese #Comicon #Napoli - facebook.com facebook Ciurma siete pronti a far tremare le fondamenta dell' Il alle ore 17:30 salirà sul palco di COMICON Napoli per un che si preannuncia leggendario! Siete con noi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.