A Napoli, le discussioni sulla gestione della movida si sono intensificate tra residenti e locali. Comitati di quartiere di zone come Chiaia e Posillipo hanno deciso di unire le forze per manifestare il loro disappunto. La protesta riguarda principalmente i disagi legati alla vita notturna, che rischiano di allontanare i residenti dalle loro abitazioni. La questione coinvolge questioni di ordine pubblico e qualità della vita nel centro cittadino.

? Cosa scoprirai Come può Napoli evitare di svuotarsi dei suoi residenti?. Perché i comitati di Chiaia e Posillipo si uniscono alla protesta?. Chi deve decidere tra il diritto al riposo e il lavoro?. Quali conseguenze avrà lo scontro tra residenti e gestori?.? In Breve Manifestazione 7 maggio in piazza San Domenico Maggiore con comitati di Chiaia e Posillipo.. Esercenti contestano l'ordinanza sindacale con chiusure anticipate tra il 24 aprile e 24 agosto.. Sentenza del tribunale di Napoli di un anno fa impone limiti alle immissioni rumorose.. Partecipazione di gruppi residenti di Bagnoli, Vomero, Bellini e associazione Assoutenti Città Metropolitana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, scontro per la movida: residenti in piazza contro i locali

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