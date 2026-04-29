Movida Napoli in piazza contro la stretta di Manfredi anche consigliere di maggioranza

I locali del centro storico di Napoli si sono radunati in piazza per protestare contro le nuove restrizioni introdotte dal sindaco. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni consiglieri di maggioranza. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha visto la presenza di molti esercenti e cittadini, che hanno espresso il loro dissenso alle misure adottate dall’amministrazione comunale. La questione riguarda le limitazioni alla movida nel cuore della città.

Tempo di lettura: 2 minuti I baretti del centro storico scendono in piazza, contro la stretta del sindaco Gaetano Manfredi. E con loro anche un consigliere di maggioranza. “Domani giovedì 30 aprile sarò in piazza San Domenico Maggiore” annuncia Rosario Andreozzi, consigliere comunale, ma anche regionale di Avs. “ Un rappresentante eletto – spiega – deve stare dove si esprime il disagio reale. L’ordinanza del sindaco Manfredi colpisce persone che lavorano e investono, ma chiudere alle 00:30 e vietare l’asporto non risolve alcun problema strutturale”. Secondo l’esponente di Avs, “questa scelta penalizza chi produce e sposta il disagio senza affrontare la realtà”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movida Napoli, in piazza contro la stretta di Manfredi anche consigliere di maggioranza Notizie correlate Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: Manfredi firma l’ordinanza su orari e vendita di alcoliciIl sindaco Manfredi firma l'ordinanza per la movida di Piazza Bellini a Napoli: stop alla vendita di alcolici dopo le 22:30, chiusura entro... Il consigliere Gennaro Esposito lascia la maggioranza Manfredi: "Amministra contro i cittadini"Scricchiola per la prima volta, dall'inizio della consiliatura, la maggioranza Manfredi in Consiglio comunale a Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Movida a Napoli, nuova ordinanza di Manfredi: stretta su piazza San Domenico; Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesi; Movida a Napoli, l’ordinanza del Comune su piazza San Domenico Maggiore; Movida a Napoli, stop zone franche: Stretta in tutti i quartieri. Movida a Napoli, gestori e comitati civici: «Lavorare per il dialogo»Un tavolo tecnico in Commissione per la creazione di un format che fornisca al sindaco strumenti rapidi per intervenire in caso di procedimenti in tribunale, di rilievi Arpac che ... ilmattino.it Nuove regole per la movida a Napoli in tutti i quartieriLe nuove regole per la movida a Napoli introducono limiti severi all'asporto e orari di chiusura uniformi per tutti i quartieri. stylo24.it NAPOLI - L'ordinanza sulla movida a San Domenico, gli esercenti non ci stanno - facebook.com facebook