Titolo SEO Movida Chiaia Manfredi annuncia nuovo regolamento per locali e residenti

Il sindaco ha annunciato un nuovo regolamento per la movida a Chiaia, in risposta alla denuncia di 49 residenti del quartiere. La normativa riguarda la gestione delle attività serali e notturne dei locali, con l’obiettivo di regolamentare i rumori e le attività rumorose nelle ore notturne. La decisione arriva dopo le segnalazioni delle persone che vivono nella zona, che hanno richiesto interventi per limitare i disagi causati dalla movida.

Movida a Chiaia, il sindaco Manfredi annuncia un nuovo regolamento per la gestione serale e notturna dopo la denuncia di 49 residenti del quartiere. Un nuovo regolamento per disciplinare la movida serale e notturna a Chiaia. È quanto ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo la denuncia presentata da 49 residenti del quartiere contro l’Amministrazione comunale per la gestione della vita notturna nella zona dei cosiddetti “baretti”. “A breve approveremo in Consiglio comunale il nuovo regolamento che metterà più ordine sul problema della gestione serale e notturna, oltre ovviamente a lavorare sempre sui controlli. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra le attività commerciali e la qualità della vita dei residenti”, ha dichiarato il primo cittadino. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Titolo SEO Movida Chiaia, Manfredi annuncia nuovo regolamento per locali e residenti Manfredi annuncia: “Avremo un regolamento per la movida”"A breve approveremo in Consiglio comunale il nuovo regolamento che metterà più ordine sul problema della gestione serale e notturna, oltre... Napoli: stop al caos a Chiaia, Manfredi disciplina la movidaIl sindaco Gaetano Manfredi porterà a breve davanti al Consiglio comunale un nuovo regolamento per coordinare la vita notturna di Napoli. Movida a Napoli, anche Chiaia in tribunale contro il ComuneRicorso presentato al tribunale civile, richieste misure contro il caos come al centro storico e un risarcimento del danno ... napoli.repubblica.it Movida a Chiaia, i residenti: «Basta caos ora causa al Comune»È uno scossone significativo, quello che si è abbattuto nelle ultime ore sul mondo della movida partenopea. In uno scenario delicato, in cui sono ancora pendenti diversi ... ilmattino.it