Thiago Motta Napoli occhio al clamoroso scenario in caso di addio di Conte | è un vecchio pallino di De Laurentiis!

Il futuro della panchina del Napoli resta incerto, con la possibilità di un cambio in vista. Se l’attuale allenatore dovesse lasciare il club, uno dei nomi più ricorrenti è quello di Thiago Motta, già considerato in passato dal presidente del club. Nel frattempo, si susseguono voci su possibili alternative e sull’interesse di altre squadre e della nazionale italiana, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione legata alla guida tecnica partenopea.

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