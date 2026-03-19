Durante la partita di Champions League tra Napoli e Galatasaray, Noa Lang ha subito un infortunio inatteso che ha interrotto il suo rendimento in campo. La partita si è conclusa con una sconfitta per 4-1 per il Napoli, mentre nel match tra Liverpool e Galatasaray si è registrata una sconfitta dei Reds per 4-0.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. C’è stata grande preoccupazione durante la partita di Champions League tra Liverpool e Galatasaray, conclusasi con una sconfitta per 4-0 per i turchi. L’episodio che ha colpito i tifosi è stato l’infortunio del giovane attaccante Noa Lang. Noa Lang, attualmente in prestito dal Napoli a Galatasaray, ha dovuto abbandonare il campo in barella dopo aver subito un grave infortunio al pollice. L’episodio è avvenuto nel finale del match del 18 marzo 2026, quando il giocatore è andato a sbattere contro una delle strutture pubblicitarie a bordo campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Infortunio inaspettato per Noa Lang del Napoli durante la sconfitta 4-1 contro il Galatasaray.

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