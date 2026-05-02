Napoli Juventus Women LIVE | Pinto titolare al posto di Schatzer sorpresa Cambiaghi

Nel corso della ventesima giornata di Serie A Women, la partita tra Napoli e Juventus Women si è conclusa con alcune novità nelle formazioni. La squadra ospite ha schierato Pinto in campo al posto di Schatzer, mentre Cambiaghi ha fatto il suo debutto titolare. La cronaca della gara ha incluso moviole e aggiornamenti sul risultato, offrendo una panoramica completa di quanto accaduto durante il match.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Napoli Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (4-4-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell; Thomas, Wälti, Pinto, Bonansea; Capeta, Cambiaghi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women LIVE: Pinto titolare al posto di Schatzer, sorpresa Cambiaghi Napoli 1-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Notizie correlate Ternana Juventus Women LIVE: Rusek titolare, Pinto alle spalle di Capeta-VangsgaardKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: infortunio per Walti! Dentro SchatzerCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: Dipende da noi; Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT. Napoli-Juventus Women: è scontro diretto per la Champions. Formazioni ufficiali12:00 - Le formazioni ufficiali del match: Napoli: Beretta, Kozak, Banusic, Nielsen, Henriksen, Carcassi, Bellucci, Vergani, Pettenuzzo, Giordano, Langella. A ... tuttojuve.com Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women ... juventusnews24.com #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli - facebook.com facebook