Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE | infortunio per Walti! Dentro Schatzer

Questa sera la Juventus Women batte 1-0 il Wolfsburg in trasferta nella partita valida per gli ottavi di finale di Champions. La partita si mette subito in salita quando Walti si infortuna e lascia il campo, costringendo le bianconere a cambiare strategia. Dentro Schatzer, la squadra cerca di mantenere il vantaggio e resiste fino al fischio finale. Ora la sfida di ritorno si prospetta ancora più intensa.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 59? Tiro Minge – Conclusione sull’esterno della rete sugli sviluppi di punizione dopo una respinta di testa di Lenzini 57? Ammonita Godo – Fallo al limite su Popp 54? Infortunio per Walti – La svizzera si accascia a terra e chiede il cambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Wolfsburg - Juventus Women 0-1: una traversa per parte, giallo a Popp dopo un fallo su Capeta43' - Suolata di Capeta su Popp, quest'ultima commette fallo sulla calciatrice bianconera e ottiene il cartellino giallo. 38' - TRAVERSA JUVE: battuto corto l'angolo dalla destra ... tuttojuve.com

LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46' Inizia il secondo tempo! 19.33 Ottima Juventus che trova il vantaggio con Ana Capeta, sfiora anche il ... oasport.it

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

