Ternana Juventus Women LIVE | Rusek titolare Pinto alle spalle di Capeta-Vangsgaard

Rusek gioca titolare nella partita tra Ternana e Juventus Women, causata dall’assenza di alcune protagoniste. La squadra di casa sceglie un assetto offensivo, puntando sulla presenza in campo della centrocampista slovacca. Pinto si posiziona come trequartista dietro Capeta e Vangsgaard, che cercano di sbloccare il risultato. La sfida si accende già nei primi minuti, con occasioni da entrambe le parti. La partita prosegue con intensità, pronta a riservare sorprese per il pubblico presente.

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l’eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l’ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Como Juventus Women LIVE: Capeta dalla panchina, Pinto alle spalle di Beccari-GirelliE’ iniziato il match tra Como e Juventus Women, con Capeta in panchina e Pinto che si sistema dietro le attaccanti Beccari e Girelli.

Wolfsburg Juventus Women LIVE: Capeta all’esordio e subito titolare! È in tandem con VangsgaardQuesta sera si gioca l’andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Women Matchday | Ternana-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; French Montana all'Allianz Stadium: l'esibizione prima di Juventus-Como Serie A Enilive; Dove vedere in tv Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming; Women | Massimiliano Canzi presenta Ternana-Juventus.

Ternana Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per quindicesima giornata di Serie A WomenTernana Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per quindicesima giornata di Serie A Women La domenica di calcio prosegue con un appuntamento imperdibile per la Serie A ... juventusnews24.com

Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveTernana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindic ... juventusnews24.com

Juventus Women in trasferta Serie A Women 15ª Giornata Ternana 12:30 CET x.com

In Serie A Women frenano Roma e Juventus, mentre ne approfitta l'Inter per avvicinarsi alla vetta della classifica. In coda vittoria importante della Ternana che supera in colpo solo Parma e Genoa. - facebook.com facebook