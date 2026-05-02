Napoli Juventus Women 2-3 LIVE | Krumbiegel riporta avanti le bianconere

Nella partita valida per la ventesima giornata di Serie A Women, la Juventus Women ha battuto il Napoli con il punteggio di 3-2. La gara si è conclusa con un gol di Krumbiegel che ha riportato avanti le bianconere. La cronaca del match include una sintesi delle azioni, una moviola dettagliata e il tabellino con i marcatori. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti sui momenti più significativi dell'incontro.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 2-3: sintesi e moviola. 83? Gol Krumbiegel – Ripartenza letale della Juve che sorprende il Napoli. Vangsgaard in verticale trova Krumbiegel che davanti a Beretta non sbaglia 77? Il Napoli chiede il FVS – Per un presunto intervento col braccio di Salvai su Floe.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 2-3 LIVE: Krumbiegel riporta avanti le bianconere Napoli 1-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Notizie correlate Fiorentina Juventus Women 1-2 LIVE: Salvai riporta avanti le bianconeredi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: Capeta porta avanti le bianconere!Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TV; Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus. Napoli-Juventus Women 2-2, girandola di gol, pareggio partenopeo con Floe. Fine primo tempo45'+3 - Finisce il primo tempo. Napoli e Juventus Women vanno negli spogliatoi sul 2-2, al termine di una prima frazione emozionante che ha regalato ben 4 gol nei primi 20' di ... tuttojuve.com Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sullo scontro diretto per il terzo posto del campionato femminile. msn.com #JuventusWomen, partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions Segui #NapoliJuve LIVE con noi x.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook